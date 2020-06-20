國民黨高雄市補選候選人傳出最快本週出爐，外傳黨中央已鎖定形象清新的不分區藍委吳怡玎，不過，吳怡玎已婉拒參戰高雄市長補選。據悉，有許多人事也推薦金牌主播沈春華也是優秀人選，因為沈是高雄女兒，國民黨副祕書長李彥秀、柯志恩日前表示，沈春華黨內有討論過，但可惜戶籍不是在高雄。

外傳國民黨將推派吳怡玎參選高雄市長補選，不過據知情藍委爆料，吳光訓護女心切，早在韓國瑜被罷免當天，就曾向國民黨高雄市黨部強力表達，反對女兒選市長之意，請黨中央考量其它人選，不捨從政資歷太淺的吳怡玎，捲入政治深水之意「溢於言表」。《聯合報》也報導，吳怡玎已明確婉拒參戰意願。

據悉，國民黨除了接觸吳怡玎外，李彥秀、柯志恩日前在「李柯太太」直播中指出，這陣子黨內陸續徵詢、過濾很多人，不少人都被提及。例如學者廖達琪、網紅歷史哥等都是不錯人選，不過，《ETtoday新聞雲》報導，廖本人意願極低，歷史哥則感謝肯定。

李彥秀、柯志恩也表示，國民黨也有考慮高雄市在地人選。先前媒體披露的國民黨高雄市議員李雅靜、陳美雅、黃紹庭、黃柏霖、蔡金晏等在地人選，綜合媒體報導，由於各有優劣勢，因而未能考慮。

李彥秀、柯志恩更放出風聲表示，目前已鎖定四到五位戶籍在高雄的女性男性人選，女性居多。李彥秀直言，若是女生對上陳其邁是有賣點的。許多人推薦若金牌主播沈春華參選，一定非常有看頭！可惜經他們探詢後，沈春華的戶籍不是在高雄。

雖然李、柯表示希望19日晚上就能讓外界知道人選，不過黨務人士指出，人選可能要到下週才會出爐，一定會趕上24日行動中常會。國民黨中央也將派員南下進駐高雄，協助打市長選戰。

(中時電子報)