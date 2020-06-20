鄭元暢（小綜）19日過38歲生日，他每年都會透過直播與粉絲慶生，今年也不例外，而在和同事邊吃美食直播途中，包括林心如、許瑋甯、楊謹華、謝佳見等一票好友破門而入驚喜現身，讓鄭元暢瞬間嚇壞，大家還為了要一起騙到他，幾天前還先約他提前慶生，讓他完全沒料到好友再度為他慶生。

鄭元暢在直播中透露，他進包廂時還覺得奇怪，只有3人為何要訂這麼大的包廂，坦言看到好友衝進來時完全被嚇到。此外除了林心如等好友，包括楊謹華老公Ben、周興哲女友趙岱新也一同出席為鄭元暢慶生。

鄭元暢之前每週固定會在臉書以及IG更新Vlog，在粉絲敲碗已久後，決定在生日當天開啟個人專屬官方的Youtube頻道「鄭元暢官方專屬頻道Joseph Cheng’s Official Channel」。

第一支上架的影片於當天的20點30分首播，影片由鄭元暢自己拍攝和剪輯 ，記錄著從他起床刷牙洗臉到工作結束的一天，鄭元暢表示希望之後也可以自己拍自己剪，給大家一個不一樣感覺的Vlog。工作人員私底下吐槽表示，雙子座的鄭元暢很容易三分鐘熱度，而且想做的事很多，應該很快就會有很多不同系列的Vlog。

除了之前的「動吃動時間（居家健身）」、「不專業開箱之辣個模門」跟自拍自剪「Joseph’s Vlog」，接下來也會邀藝人好友加入拍攝。

鄭元暢生日，好友許瑋甯、林心如、楊謹華、周興哲、謝佳見等人驚喜現身為他慶生。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢昨生日開直播，沒料到好友們突然破門送驚喜，讓鄭元暢直呼被嚇壞。（鄭元暢19日過38歲生日。（最大國際娛樂提供）

(中時 )