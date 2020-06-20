大安濱海豪華露營區，25日試營運帶您聽海聲入眠。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

建置32帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大安游泳池免費開放。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中大安濱海樂園擁有得天獨厚的豐富自然景觀及優質沙雕場域，園區內的大安濱海豪華露營區將於25日試營運，7月1日正式對外開放。台中市觀旅局表示，試營運期間特別開放泳池免費使用，歡迎全家大手拉小手，一起體驗大安濱海樂園全新風貌。

市府斥資2500萬元進行大安濱海樂園設備升級，打造濱海豪華露營區、建置32帳生態旅遊Glamping豪華露營帳篷，讓遊客能邊露營邊觀賞無敵海景，夜晚聽著海聲入眠。

觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園擁有豐富自然景觀及優質沙雕場域，未來在營運廠商全力投入規劃後，將使整個園區成為兼具「生態旅遊」、「環境教育」、「親水體驗」及「露營活動」的旅遊勝地。

觀旅局指出，園區豪華帳篷分有2人、3人、4人床型滿足各旅群需求，除了3款不同風格造型帳蓬，還有海景第一排視野極佳木屋帳，帳內空間寬敞舒適，具有完善衛浴設備及基本生活用品，只要輕便行李即能享受置身大自然的露營樂趣。

另外，園區內2座大小游泳池在夏日時是相當熱門的戲水區域，今年重新整修後外觀更加令人驚豔，將於25至29日試營運期間免費開放遊客使用，7月1日正式對外營業。

觀旅局表示，大安濱海樂園OT營運廠商舉辦長達3個月「風舞市集」，現場除了許多在地特色美食小吃，同時也規劃設置伴手禮專區、文創選物與街頭藝人表演，除吸引民眾前往藉此推廣台中在地特色，並加碼安排有獎徵答及適合親子同樂的趣味遊戲，遊客來到現場吃喝玩樂通通滿足，期盼讓搶先來朝聖的遊客能夠滿載而歸。

(中時 )