台中市議員吳瓊華表示，近幾年來烏日人口大幅成長，人口大量移入，建議市府在校舍增建要超前部署，規畫更多建設。（盧金足攝）

台中市議員陳世凱（右）、林德宇說，台中5月人口負成長，少了245人，憂心人口減少，影響城市競爭力。（盧金足攝）

台中市名列全台第二大城市，但十年來首度出現負成長，台中市的人口增加速度愈趨緩慢，5月甚至是負成長，少了245人，市長盧秀燕表示，內政部分析今年生率低於死亡率，恐怕疫情關係，有家歸不得或無法移動，今年台灣人口都下降情形，依最新數據顯示，台中今年第一季人口自然成長為六都第二，社會成長為六都第三，「台中也不是那麼差」。

市議員陳世凱、林德宇今日在市政總質詢時指出，如果台中真的是幸福城市，人民會用腳投票，會想來台中市定居，但5月人口卻是負成長，少了245人，人口減少也是對「幸福城市」示警，值得市府探討，憂心人口減少，影響城市競爭力。

陳世凱強調，台中市會成為第二大都，是因為有人不斷移入，但盧市府期間人口成長的速度一直趨緩，甚至到5月人口負成長，指數像暴跌的股票一樣，盧秀燕念茲在茲的幸福城市，卻難讓民眾移入，人口減少，呼籲市府不要再做如泡影般的施政。

市議員吳瓊華表示，近幾年來烏日人口大幅成長，除了交通發達，建案多，造成人口大量移入，建議市府在校舍增建要超前部署，規畫更多建設，市長是烏日媳婦，多多繁榮地方。

盧秀燕說，台中市人口減少現象，和內政部分析原因是否一致，將深入研究，今年四月十日內政部公布人口統計，全國都呈現下降趨勢，內政部推測是兩個原因造成，第一，出生率低於死亡率，此為自然負成長；第二，人口社會成長率也呈現負數，淨遷出人數是近三、四年來最高，內政部推估恐怕是因為疫情的關係，這是社會人口移動的情形。

盧燕表示，根據最新數字，台中市今年第一季人口自然成長為六都第二，六都只輸桃園，社會成長為六都第三，整個的人口狀況來講，還算是穩定的，台中市也不差。

盧秀燕指出，烏日區這兩年成長非常驚人，在全市廿九區中人口爆增，市府各個局處建設規畫，也注意到各區之間的人口的變化，對於烏日發展會加強建設調整與規畫。

(中時 )