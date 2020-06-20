大陸廣東中山市上月8日發生一起人倫悲劇，1名胡姓男子因倒車時未注意周遭環境情況，竟將3歲的孫子活活輾斃。目前當地警方已依法將胡男逮捕，並以涉嫌交通肇事罪取保候審。

倒車未注意後方，爺爺輾斃3歲孫。（圖／城市零距離官方微博）

倒車未注意後方，爺爺輾斃3歲孫。（圖／城市零距離官方微博）

倒車未注意後方，爺爺輾斃3歲孫。（圖／城市零距離官方微博）

根據《重慶晨報》報導，上個月8日上午9時48分左右，大陸廣東發生一起休旅車輾斃孩童的意外事故。當地警方接獲報案趕往現場，卻不見肇事車輛及遭撞孩童，僅看到地上殘留的血跡。初步了解後才知肇事司機已駕車將孩童送往醫院急救。警方趕到醫院後，看見一名年輕女子大哭大喊，十分傷心，肇事司機胡男也一臉悲痛、不知所措，這才知曉原來肇事者胡男竟是孩童的親爺爺，肇事的休旅車則是兒子去年4月所購入 。

根據胡男表示，自己當天上午駕車到女兒家附近停車，準備帶孫子外出。當他帶著孫子到停車處時，吩咐他先在路邊等待，自己則前去發動車輛準備挪車，卻因疏忽以致未先確認週遭環境便直接倒車，就在此時，胡男感到車輛有不尋常的異響和抖動，隨即下車查看，便見到孫子倒在右側前輪旁，心慌的他在把事情告知家人後，隨即用肇事車輛載著孫子前往醫院搶救，卻為時已晚悲痛不已。

經警方調查後，胡男並未有酒駕及吸毒等違法行為，目前警方已依法認定胡男將承擔事故全部責任，以涉嫌交通肇事罪取保候審。

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(中時電子報)