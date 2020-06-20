敦泰(3545)今(20)日舉辦股東會，除進行董監改選外，也通過減資案和資本公積發放現金案，合計每位股東每股可以領到3.5元現金，另外，董事長胡正大表示，走過今年上半年疫情衝擊產業鏈，預計第三季會比第二季好，驅動觸控整合單品片(IDC)的需求持續加溫，成長趨勢可望至少持績至2021年。

胡正大表示，因手機換機的週期逐漸拉長，全球智慧型手機市場出貨量在2017年見頂後開始出現小幅下滑，但值得注意的是全內嵌式觸控面板(full in-cell panel)，在智慧型手機的採用比重逐步由2017年約15%,至2019年持績提升接近4成，也讓敦泰為內嵌式而板設計的主力產品IDC的需求持續加溫，且成長趨勢可望至少持績至2021年。

敦泰2019年全年營收91.6億元，雖比2018年小幅減少8%，但毛利率卻達21.76%，是敦泰與旭曜合併後的最佳成績，稅後虧損縮小至2.06億元，營運改善。

敦泰也在今天股東會進行董監改選，所選出的5席董事包括董事長胡正大、財務長廖俊杰、台積電前研發長胡正明、GWAA LLC代表人謝漢萍、盛世媒體公關公代表張家麒；另外，4席獨立董事包括，工研院前院長史欽泰、台灣航空貨運董事長許旭輝，盟立監察人徐章為新任董事。

敦泰今日股東會也通過減資案，減資幅度約30%，並通過資本公積放發現金案，每股配發0.5元，合計每位股東每股可以領到3.5元現金。

因應5G來臨，行動裝置的顯示屏將更著重於高傳輪效率、低延遲的功能，及面板高刷新率等新需求的日益增加，為此敦泰亦開發了90H、120Hz等高顯示刷新率的產品，將逐步擴大LCD顯示屏的高階市場，在AMOLED面板方面，2019年敦泰AMOLED面板的外掛式觸控晶片已成功進入量產，在大陸AMOLED面板的智慧型手機估有一席之地，此外，應用於AMOLED面板的顯示驅動晶片，也已搭配面板客戶導入穿戴式品牌市場，並積極爭取智慧型手機品牌客戶。

此外，敦泰的電容式指紋辨識產品，已進入穩定出貨階段，同時在光學式指紋的領域也有突破，因5G的興起，手機耗電增加，使得電池容量被迫加大，因而壓縮光學式指紋模組的體積，光學式指紋辨識從鏡頭式設計進入超薄式，成為新的趨勢，敦泰在這個領域也已取得良好的研發成果。

展望2020年，可預見全球震盪加劇，但敦泰在IDC市場的市占率回升，加上AMOLED指紋辨識相關產品的問世，都將讓敦泰營運在逆風中持續推進，胡正大也看好，第三季會比第二季好。

(時報資訊)