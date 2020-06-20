Monitor及NB補庫存高峰已過，終端客戶需求減弱，兆利(3548)謹慎保守看待第3季，兆利表示，第3季透明度不高，能否維持第2季水準仍待觀察。

兆利產品主要應用在NB、Monitor，今年第1季受新冠肺炎疫情影響，單季稅後盈餘下滑至1604萬元，年減82.27%，單季每股盈餘僅0.27元，不過，遠距工作與教學需求湧現，且客戶補庫存，兆利第2季業績回到正常，4月及5月合併營收為9.71億元，儘管6月合併營收將下滑，但兆利預估，第2季獲利將明顯優於第1季。

受到新冠肺炎疫情全球蔓延，東南亞各國封城封國影響，兆利泰國及越南設廠進度略為遞延，不過去年花6億多元購入的一棟廠房則依進度擴產，目前部分設備已經移入新廠，並陸續進入量產；兆利亦計畫在今年增設一支燒結爐，預計今年下半年加入，加上原有的7支爐，屆時將有8支爐，以因應客戶需求。

全球新冠肺炎疫情未止，產業變數不少，讓兆利謹慎保守看待第3季，兆利表示，目前NB及Monitor的訂單能見度不高，且折疊手機到第4季才會明朗，第3季能否維持第2季水準仍待觀察，不過由於第1季表現不佳，預估下半年仍會比上半年好。

兆利6月19日股東會通過每股配息2.5元，以當日收盤價63.5元來估算，殖息率約3.94%。

(時報資訊)