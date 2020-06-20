兩人竊取公司資料後，進口水貨與前東家打對台。（林郁平攝）

27歲王姓男子、38歲謝姓男子，涉嫌竊取公司客戶等營業機密資料後，離職自立門戶，進口相同的乾洗髮等產品削價賣給客戶，原公司察覺有異提告，赫然發現是「飼老鼠咬布袋」，侵權金額高達4100萬元。刑事局偵查第七大隊將王、謝兩人拘提到案，檢方複訊後，諭令兩人分別以10萬、5萬元交保。

該家經營電力設備、代理生活用品進口的公司，上月接獲客戶反映，指有相同產品以較低價格在外兜售，遂委託律師向台北地檢署提出告訴、聲請證據保全，北檢檢察官白勝文發交刑事局蒐證偵辦。

警方調查，王、謝分別擔任業務幹部及負責國外採購工作，兩人從今年1月起，共同合意違反公司資訊安全保密切結書及服務協議書，偷偷將公司中央資料庫裡的客戶資料寄給自己，然後再擅自刪除，竊取公司營業秘密資訊後，3月離職自行成立公司，以平行輸入進口與原公司相同的乾洗髮產品及女性私密處清潔產品等，侵權市值約4100萬元。

警方派員前往新北市、北市等地執行拘提、搜索，將王、謝2人逮捕到案，並在林口倉庫查扣到英國Batiste秀髮乾洗噴劑1萬9626瓶、手機2支、電腦主機1台、筆記型電腦1台、標籤貼紙4包、存摺1本、發票1本、隨身碟2個及文件1批等贓證物。詢後，全案依背信、妨害秘密、妨害電腦使用、營業秘密法等罪嫌移送法辦。

(中時 )