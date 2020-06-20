6月21日夏至，百年難得一見的日環食華麗登場，全國最早、最美的天文奇景就在金門，尚義機場今（20）日湧進跨海觀賞的遊客人潮，不少情侶期待在耀眼的天空「金戒指」見證下，許下一生一世永相伴的心願。
縣府觀光處說明，根據台北市天文館資料，此次日環食國內觀賞視野最佳地點是金門和嘉義，金門更是全國最早發生日食的地方，「錯過再等195年!」
縣府為迎接天然奇景帶來的遊客人潮，還特別客製化設計日食眼鏡，觀光小天使水獺「阿特」也專程亮相，邀請遊客一起在全島10大票選景點，共賞上帝掉落的金戒指奇景。
丁健剛處長今天與金門航站主任洪念慈、民宿旅遊發展協會理事長翁世白以及水獺「阿特」，一起在尚義機場入境大廳迎接遊客，贈送每人1副觀賞日食專用眼鏡，大家相約用眼看天空奇景，用心許下永恆的心願。
觀光處表示，明天下午13：30，民宿旅遊發展協會在同安渡頭舉辦「戰地轟天狗xUNPLOGx海堤音樂市集」，也會配合網路活動發送自製日食眼鏡500副，觀光處另提供500副給協會加碼送，發送方式以協會公告為準。
(中時 )
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