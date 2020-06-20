國民黨主席江啟臣日前宣示「黨產歸零決心」，並建議與黨產會重啟協商，要將剩餘黨產全數捐給「公務人員退休撫卹基金」及「勞退休基金」或其他公益單位，國民黨昨天公開標售位於苗栗縣、嘉義市、台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣等多筆未作辦公使用的不動產，底價金額共4353萬元，預定7月30日開標。

國民黨接下來將對外標售的未作辦公使用的不動產中，價值最高的是位於高雄市鳳山區鳳山段縣口小段815建號建物（面積3384.76平方公尺），門牌號碼為高雄市鳳山區曹公路21號建物，開出的底價為2600萬元。

其次第二高的是位於嘉義市東區民權路30號4樓之2房屋、嘉義市民權路32號地下室停車位1個，土地部分為嘉義市東區長竹段916地號，面積21.00平方公尺（1520平方公尺，持分15200分之210），建物為嘉義市東區長竹段986建號（面積146.52平方公尺）與嘉義市東區長竹段936建號（面積54.7905平方公尺，民權路32號地下室停車格），底價813萬元

另外，還有4筆土地或建物待出售，包括花蓮縣豐濱鄉豐仁段第51、42、46地號土地（面積1026.19平方公尺），底價395萬元；苗栗縣三灣鄉上坪段602、611、612、613地號土地（面積279.21平方公尺），底價310萬元﹔台南市中西區孔廟段312地號土地（面積：8平方公尺），底價211萬元；台東縣卑南鄉梅園段第581地號土地（面積79.03平方公尺），底價為24萬元。未來標售成功的收入，將用來給付大量解雇、月退及優存仁元的款項。

(中時 )