Nvidia及AMD多款7奈米高階製程的新款繪圖晶片將於下半年上市，新一波換機需求，可望帶動顯示卡散熱風扇廠—動力-KY(6591)下半年營運，動力-KY計畫辦理2000萬元現金增資及發行可轉換公司債2.211億元，募得資金將用於充實營運資金及償還債款。

Intel、Nvidia及AMD新產品接連上市，其中Intel於5月推出新款的第10代Comet Lake CPU，Nvidia計劃於8月開始陸續發表新世代7奈米製程的Ampere RTX 30高中低階全系列繪圖晶片，AMD亦將於第3季開始陸續推出7奈米製程的Navi 2X RX60系列相關繪圖晶片，由於Nvidia及AMD兩大陣營今年新款繪圖晶片系列產品均具備低功耗及高效能的優化性能，滿足各種高速運算及傳輸需求，而Intel新款CPU擁有10核心及5.30 GHz的高速運算功能，以目前實測結果來看，新款處理器較前一代產品的效能及速度明顯提升20%以上，對散熱解決方案技術的要求亦大幅提升，新產品齊發，下半年可望迎來兩年一次的硬體升級需求，推升動力-KY高階客製化繪圖卡用散熱風扇出貨量。

動力-KY表示，由於公司與下游系統廠商共同開發的INTEL新款CPU專用高階散熱風扇產品已正式開始出貨，並進入首波密集鋪貨階段，帶動5月CPU散熱風扇出貨量明顯提升；在顯示卡相關散熱風扇方面，今年前5月HPC相關高階散熱風扇產品的急單比重增加，主要在於全球遠距辦公會議、線上教學及家庭娛樂等宅經濟發燒，且下游系統廠商今年庫存控管嚴謹，下單到出貨時間縮短，公司以高出貨效率及彈性產線配置見長，因此受惠此一商機，以目前下游客戶訂單狀況來看，今年上半年營運可望維持穩健成長。

由於在家工作及線上娛樂等宅經濟發燒，高效能運算系統(HPC)需求持續增溫，帶動高階CPU及繪圖卡散熱風扇出貨量較去年同期大幅成長，動力-KY自結5月合併營收為1億794萬4000元，年成長76.9%，累計前5月合併營收為4.93億元，年成長15.89%。

在5G相關產品方面，動力-KY正與下游客戶積極開發5G路由器及伺服器專用的散熱風扇產品，下半年進入測試認證階段，明年可望進入量產階段。

動力-KY計畫辦理2000萬元現金增資及發行可轉換公司債2.211億元，募得資金將用於充實營運資金及償還債款。

動力-KY表示，由於新產品售價及毛利率較佳，可望同步挹注公司營收獲利成長動能，江西新廠已完成試產與產能優化作業，並於第二季提前加入量產挹注整體產能，隨全球疫情穩定控制後，下半年公司營運可望逐步增溫。

(時報資訊)