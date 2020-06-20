慶豐富(9935)疫情影響首季營運表現，第2季疫情趨緩業績表現可望優於首季，今年全年度受疫情干擾將衝擊下游客戶採購量，法人預期，今年度營收恐將呈現衰退的窘境，但受惠產品組合優化與成本持續改善，整體獲利可望維持小幅成長，法人預期，稅後盈餘年增將達7%左右。

慶豐富生產基地有五處，分別為台灣彰化福興與彰濱廠、大陸元鼎鎮江廠、越南明洋廠與慶越廠、泰國廠與美國廠。台灣慶豐富廠年產值16億元，彰濱廠預期將在今年下半年投產，預估台灣彰濱廠最大年產值15億元，將成為台灣區未來的主要產能。

慶豐富主要生產塑膠類百葉窗、紡織類窗簾、衛浴、餐飾與寢具系列五大家飾類產品與各項附屬相關零配件製造買賣。今年彰濱新廠正式投產有助爭取因中美貿易的轉單，但受疫情影響美國新屋與成屋銷售將不利終端銷售通路客戶採購。法人預期，慶豐富今年窗簾產品營收將會衰退，年減約1成，其中無拉繩式窗簾營收年減約10.4%，傳統窗簾營收年減將達6成。

家飾類產品，包括毛毯、抱枕、衛浴用品如浴簾等。慶豐富去年受惠美中貿易轉單效益，家飾產品營收年增大幅成長逾4成，但今年受到疫情的影響，預估第二大Wal-mart客戶訂單恐呈現下滑，法人預期，今年度家飾產品營收年減約1成左右。

新型冠狀肺炎疫情衝擊下游客戶採購量，慶豐富今年度營收將呈現衰退的情形，不過，在產品組合優化與成本持續改善下，慶獲利仍將小幅成長。法人預估，慶豐富今年營收將落在50億元左右，年減將超過1成，稅後盈餘年成長幅度約7%左右，落在2.72億元附近，EPS可望挑戰1.6元。

(時報資訊)