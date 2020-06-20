國內第一家數位售票系統OQR首場售票運動賽事「2020木蘭足球聯賽」，隨著疫情趨緩、大型活動有條件封封後，也成為首波後疫情階段「防疫新生活運動」的試行活動，業者推估，在活動逐漸開放並執行沒有問題，也開始讓國內運動賽事、演唱會及表演活動等回溫。

隨著疫情趨緩，疫情指揮中心提出防疫新生活運動，在保持社交距離、戴口罩、隔板或梅花座的安全距離的防護指引下，大型活動就可以不受室內100人、室外500人的限制，由足球協會及台北熊讚女足帶領下，將在本月27日開踢2020木蘭足球聯賽台北熊讚主場賽事。

有別過去實體票券有接觸的問題，與防範新冠肺炎潛在傳染的機會，這次售票系統採用數位售票，以「免接觸」方式從購票到入場一條龍完成，全力支持抗疫。售票系統業者優票公司表示，OQR Ticket是國內全新的數位票券系統，提供消費者從購票、轉讓到入場，完全無接觸的全新經驗，更內建防偽機制，搭配獨家驗證機台，用手機App就可以一條龍使用，免除交錯接觸的狀況。

優票OQR Ticket進一步說明，除了以專屬的驗證機台上掃描手機上的數位票券，完全「零接觸」，此外，手機票券掃描入場時，可即時將數據上傳OQR平台雲端系統，數據資料可查核實際持票入場者的記錄，若是發生先前國家音樂廳澳洲音樂家確診事件，就可調出數據資料找出可能接觸者的名單。

(中時電子報)