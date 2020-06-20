宥勝老婆蕾媽患有先天性心臟病，先前曾因心律不整緊急送醫，原拒絕動手術，但在醫生建議下決定開刀。在老婆開刀前，宥勝也帶一家四口參加大甲媽祖遶境，為蕾媽手術祈福，據了解，蕾媽現已經順利開完刀，正在休養中，宥勝感謝大家溫暖關心。

宥勝透露蕾媽心臟手術順利。（圖／宥勝之旅臉書）

宥勝和蕾媽育有1子1女，近日他轉型當youtuber，帶著一家四口赴各地旅行體驗生活，並以影片紀錄，日前蕾媽因前一天幫忙影片上字幕、隔天又一大早就起床，先天有心臟問題的她心律不整發作，緊急送急診。夫妻倆曾在影片中針對「要不要中斷旅遊去開刀」徹夜深談，宥勝烙狠話「如果妳去蘭嶼，結果急救來不及，死掉在你的小孩子面前，你O不OK？」讓蕾媽不禁淚崩，也下定決心決定動刀。

如今手術順利完成，宥勝透過經紀人回應：「謝謝大家的關心，尤其是一直關心蕾媽、一直支持我們的朋友們，蕾媽開完刀了，目前一切順利，正在休養中，再次感謝大家的溫暖關心。」接下來也將照顧好蕾媽的身體，影片改成不定時更新。

而宥勝與蕾媽之前就因是否動手術爆發爭執，當時宥勝脫口而出：「如果死掉在小孩面前，妳O不OK？」讓蕾媽情緒崩潰淚崩，最後夫妻倆一起進行專業諮詢後，讓蕾媽改變心意決定去動手術，對此宥勝還硬虧是醫生太帥才說服蕾媽。

(中時電子報)