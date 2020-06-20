二伯後來上前抱兒子，告訴蔡桃貴為何懲罰他。（圖／翻攝自嘎嫂二伯&蔡波能's Daily Youtube）

網路紅人蔡阿嘎和老婆二伯結婚4年，育有兩子蔡桃貴、蔡波能，快2歲的蔡桃貴可愛反應逗趣，人氣甚至超越老爸蔡阿嘎。而最近二伯分享一支影片，透露蔡桃貴首度因不愛吃飯被罰，起初蔡桃貴傻傻的選擇罰站不要吃飯，後來發現情況不對大哭，而二伯接下來的反應也掀起網友討論。

二伯近日分享蔡桃貴人生第一次被罰站，主因是不肯乖乖吃飯，寧可到一旁面壁罰站，蔡桃貴一開始還覺得很新鮮，直到被二伯要求不要亂看，才突然變臉大哭並討媽媽抱，而二伯此時也沒心軟，冷靜地對蔡桃貴說：「你哭完我們再來說」。

期間負責拍攝的蔡阿嘎一度想惹笑老婆，但二伯揮手要蔡阿嘎到一旁別說話，等蔡桃貴哭完後，二伯才上前抱兒子，問：「你剛剛是不是說你要罰站的？是你選的，那你要吃飯還是罰站？」蔡桃貴後來選擇乖乖吃飯，一場家庭教育就此落幕，二伯事後也說，很多人教小孩時會捨不得，但還是得捨得，重要的是最後要跟孩子說為什麼懲罰他，之後才不會再犯。

對此，網友回應：「真心覺得二伯好適合來當幼教老師啊」、「覺得二伯這樣教很棒，更棒的是旁邊的姑姑跟爸爸都沒有干涉，超棒的隊友！」、「小孩不好好吃飯在所難免，但是適當的教育才是對小孩最好的」、「要冷靜理性，還會捨不得，真的辛苦了」。

(中時電子報)