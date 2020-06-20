中印邊防部隊15日晚在東拉達克加萬谷（Galwan Valley）爆發流血衝突，造成20名印度官兵喪生，為近45年以來雙邊最嚴重的流血衝突。對此，雖然印度總理莫迪17日一度聲稱「不會姑息敵對行為」，印度士兵不會白白犧牲，不過卻在18日全國跨黨派會議上表示「沒有解放軍入侵印度邊境」，不僅給了中印雙邊台階下，也打臉印度外交部及軍方日前指控陸侵犯印方主權的說法。

據《印度時報》報導，莫迪（Narendra Modi）在全國跨黨大會上表示，印度士兵的神聖犧牲已教訓了那些敢無視印度的人，他們有自由採取任何必要措施。不過他也澄清，從一開始印度的領土並未遭到入侵，印度的軍事據點也並未遭外敵攻佔，此一聲明是在印外交部與軍方聲稱解放軍先行越界，進入了「中印邊境實際控制線」（Line of Actual Control）等傳聞後所出的。

莫迪也表示，印度已透過外交管道向中方表達了立場，強調印度今日是有實力，讓無人敢動其一絲領土。此外，他也說對於中方在LAC的所作所為已引起舉國憤怒，強調印度雖然希望兩國和平，但主權仍是至高無上的。

不過，印度外交部16日晚發表聲明，是解放軍越過實際控制線，試圖單方面改變現狀，指控「偏離了兩國共識，沒有尊重在加萬谷的LAC」。對此，大陸外交部反稱是印度試圖單方面改變邊境管控現狀，跨越實控線蓄意挑釁，甚至暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

中印雙方部隊5月初在拉達克和錫金邊境實際控制線爆發肢體衝突，最後演變為互擲石塊和以棍棒互毆事件，雙方部隊在拉達克對峙迄今。雖然一度透過軍方和外交管道協商解決對峙問題，且已將部分部隊往對峙點後撤，但於15日仍爆發衝突。

(中時電子報)