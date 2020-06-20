前高雄市長韓國瑜遭罷，國民黨台北市議員羅智強直言，有很多韓國瑜堅定支持者，也長期關心他，對他不願意背書作票說很失望，他很難過，事實上，他也很難過。因此羅智強特意寫信給他，如果真的挺韓國瑜，就不要中了民進黨的計謀。

羅智強在臉書發指出，他想把這封信也當成給所有韓國瑜支持者的信，論挺韓的行動力，他有自信，他若排第二，排第一的人也不會太多。真的挺韓國瑜，有些話就不得不說。

羅智強臉書。（摘自羅智強臉書）

羅智強臉書。（摘自羅智強臉書）

以下是羅智強寫給韓粉的全文：

OO大哥您好：

完全理解你的難過

我知道我的看法，應該説服不了你

台灣的投開票作業是地方政府的職責，選務人員的選任、投開票的進行、計票的作業都在地方完成

而投開票的結果，中選會只能彙整統計，根本沒有所謂的程式

各投開票所的投開票數，中央地方都各有紀錄，很容易核對，我也實際向台北市政府問過，中央地方的票數統計並無不同

台北市政府沒有必要護航民進黨中央

就像高雄市政府、台中市政府、新北市政府也沒有道理去護航民進黨中央

若作票說成立，高雄是韓國瑜執政，意思是韓國瑜作票讓韓國瑜輸？還是韓國瑜作票讓韓國瑜被罷免嗎？

所謂作票之説，才是對韓國瑜和國民黨最大的傷害，因為如果此說成立，真的就如您所說的，以後也不用再投票了，民進黨按個程式按鈕，就可以自動勝利

那我們還有什麼好奮鬥的呢？

這種失敗主義，不正是民進黨最希望的嗎？

這也是為什麼，即便我知道我這樣的說明，會被韓粉攻擊，但我還是必須說，真的不要中了民進黨的計

我不是說民進黨不會作票，但15個執政縣市還掌握在國民黨手中的時候，他要怎麼做？所以下一次的地方選舉，至關緊要，因為如果下一次的地方政府全被民進黨拿去的話，您再問我有沒有作票的可能，說真的我也不敢再打包票

要寫這封信，我也很掙扎，說真的，我根本不需要出來解釋有沒有作票這件事情，唯一有法律權力與義務去抗議或者是訴訟作票的是韓國瑜，並不是羅智強，他若不做，我完全可以學其他的人一樣躲起來不吭聲，當作不關我的事

不能認輸，就無法重新開始，這一次國民黨和韓國瑜是真的敗了，但一次失敗並不等於永遠的失敗，除非，我們失去了重新站起的勇氣，那才是永遠的失敗

得罪莫怪，您知道的，我就是這個直言的個性，有時很惹人厭，我有時也很苦惱，我為什麼老是要講這些，讓大家討厭的話

敬祝安康

智強 敬上

(中時電子報)