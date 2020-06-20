美國扣件通路大國鋼(8415)今年至今受到新冠肺炎疫情影響業績，若美國出現二次疫情，恐令營運持續受到干擾，但若將疫情因素排除，公司看第二季有機會是谷底。

美國第二季以來爆發疫情擴大，大國鋼4月營收降至11.76億元，年減逾25%；5月營收12.87億元，月增9.37%，但比去年同月減少25.74%。2020年1-5月營收68.17億元，較去年同期減少18.74%。

上季營運則尚有撐。大國鋼第一季淨利2.2億元，EPS 0.21元。第一季營收43.53億元，毛利率28.57%，淨利歸屬母公司業主2.2億元，年減20.66%，EPS 0.21元。

展望第二季，公司指出，目前隨美國各州陸續解封，6月營收可望較上月回溫，但仍較去年同期疲軟。展望後市，因美國目前似乎出現二次疫情，公司態度更趨保守，但若排除疫情因素，估計第二季是全年谷底，下半年可望逐季向上，全年營收、獲利則預計較去年衰退。

大國鋼本周二(16)日召開股東常會，會中通過盈餘分配案，並改選董監事。公司以資本公積分派每股1.4元現金股利，以周五(19日)收盤價27.5元計算，殖利率約5.1%。

大國鋼2019年營收194.15億元，年增16.19%，毛利率25.79%，稅後淨利8.39億元，年減近3成，EPS 0.81元。

另外，目前為執行庫藏股期間內。大國鋼董事會日前決議，自5月29日至7月28日執行第四次庫藏股，預計買回850萬股。

(時報資訊)