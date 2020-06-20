7月1日起觀光局「安心旅遊」補助正式啟動，力拚國旅觀光商機，國泰產險響應政府拚國旅的政策，將升級國內旅遊保障；國泰產險健康傷害保險部協理雷志漢表示，自7月2日起升級國內旅遊綜合保險承保項目，包括「租車事故補償費用」、「交通費用補償保險金」、「國內班機延誤」及「信用卡盜用損失費用」等，讓保障範圍更完整，提供民眾可依不同情境選擇適合的方案。

新冠肺炎肆虐全球，台灣防疫成績亮眼，政府擴大鬆綁民眾生活防疫規範，由於不能出國，暑假國內旅遊可能急速升溫；交通部長林佳龍宣告，將投入39億元，預計帶動638萬人次出遊，直接、間接帶動觀光效益約235億元，讓國內旅遊市場可望在疫情退燒時迅速恢復。

國泰產險為了陪國人玩遍台灣及離島，針對本島旅遊及離島旅遊，貼心推出「國內旅遊加值方案」，針對自助旅遊、跟團旅遊包裝出不同方案，更精準區分自駕族群、租車族群及跳島族群設計出合適的保障項目。

(中時 )