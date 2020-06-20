若要說今年以來，有沒有什麼族群是最飆、最強的，我想生技股應該是當仁不讓。而講到生技族群，其實產業上的區分是非常細的，做研究的、做藥的、做醫材……，但今天，我們不從「產業面」著手，我要以「題材面」，帶你一窺生技股的崛起。

今年由於疫情的因素，由所謂的「防疫概念股」開出第一槍，因為市場上的需求迅速攀升，因此如恆大、南六、熱映等，由這類型的口罩製造商、耳溫槍製造商，帶動第一波的生技攻勢。

接下來，隨著疫情進入中期，我們政府的物資調控也做的不錯，因此慢慢的，物資開始不至匱乏，這時「防疫股」的攻勢緩了下來，但另一個族群的黃金時代才正要開始。病毒肆虐，封城封路封經濟，只是治標不治本，最終仍是需要解方的，因此，「特效藥概念股」如中化生、國光生、台耀等的多頭旅程，可就走的比防疫概念股藥來的長一些囉！

最後，生技股來到第三階段，沉潛多年的生技族群，再度得到市場的關愛，那麼有些股票，它雖不具疫情的概念，但在過去生技股獨當一面時，這個題材卻是在股價上，最具做夢空間的，就是「新藥」。除了恆大、熱映之外，今年最剽悍的股票，莫過於「合一」了！合一光是糖尿病用藥的解盲成功，準備拿取藥證的這一個話題，就足以讓它的股價飆漲超過11倍，順勢帶動其他股票如基亞、智擎等，今年的漲幅也都來到約150%左右，並且漲勢還在進行當中……。

但這邊還是要特別提醒各位，如果說你屬於保守型的投資人，想要於今年度追逐這一個類型的股票，首先要做的，就是要能夠調升自己的風險係數，畢竟水能載舟、亦能覆舟，能飆80%的股票，相對的也容易下跌80%。股性活潑，本來就是生技股的特性，如果說你原本的操作方式，是習慣在-5%、-10%這種地方執行停損的，基本上，是不適合操作這個族群的喔！

不過這裡我提供一個方式給各位參考，當你想操作風險係數較高的股票時，可以從「資金配置」這一環來著手。假設你可以接受的投資波動是10%，那麼我們就將高風險股票的資金，控制在總資金的2成以內，並且接受它有可能出現20%-30%的震盪。如此一來，即使今天這檔股票它一度下跌近30%，但由於它只佔你總投資的2成，因此你的總震盪仍然只有6%左右。換句話說，對你的資產及心情，都不會有太大的負擔，並且仍然能夠參與到飆股上漲的快感喔！

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時電子報)