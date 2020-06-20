國旅正夯，高雄觀光復甦，端午連假多家住房率滿房。圖為駁二藝術中心。（柯宗緯攝）

端午連假期間，仍有愛河三輪車市集。（柯宗緯攝）

國內疫情解封後，即將迎來第一個端午連假，國旅剛性需求大，高雄多家觀光飯店近乎滿房，寫下後疫情時代以來最佳成績。高市觀光局在6月推出「城市探險月」開發多條遊程外，下階段鎖定安心旅遊、三倍券市場，推出促銷及活動，吸引更多觀光客。

觀光局截至19日統計，25、26日高雄旅館訂房率分別逾7成、8成，其中觀光旅館高雄國賓大飯店、福華大飯店、福容大飯店、圓山大飯店訂房率均有9成以上；一般旅館方面Hotel dua、翰品酒店也有9成，和逸高雄中山館、宮賞大飯店及鈞怡大飯店則幾乎客滿。

觀光局代理局長邱俊龍指出，觀光局沒針對端午節特別推出活動，但假日在愛河三輪車市集照常舉辦，6月主要推動以戶外探險為主題的「城市探險月」，結合業者推出野外祕境探險、自然生態探索、城市風格冒險等3大主題。

邱俊龍提到，高雄人潮回溫速度很快，接下來將針對中央安心旅遊、三倍券政策，提出促銷活動吸客。另也獲中央補助1000萬元，將續辦旗津黑沙玩藝節，預計8月底、9月初舉辦，另7月15日暑假後主打水域活動，在愛河、金獅湖、蓮池潭登場。

高雄福容飯店指出，今年端午連假訂房率平均85.5％，比清明連假的3成還要多，這波散客大爆發，已預訂224間，團體則0間，顯示不能出國，國旅正夯，預計在7月安心旅遊上路後，會再湧現一波出遊潮，但暑假價格會調整，因此不少遊客出遊會趁現在。

(中時 )