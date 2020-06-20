擁有E奶的「最美書法家」趙心妍（原名趙芸），自與前夫離婚後獨自撫養女兒，先前投資親子游泳館合夥人卻落跑，害她賠光所有積蓄。她近來積極求生，接下保健食品代言，也走向團購直播主之路。沒想到竟有不肖業者違法使用她的個人肖像販售類似產品，導致不知情民眾購買後發現無效，到她臉書控訴大罵，讓她忍不住委屈崩潰落淚。

趙心妍出道時就以豐滿、火辣身材引人注目，但生完小孩後胖到人生巔峰78公斤，連自己都覺得羞愧，幸運的是當時被廠商找上，代言保健食品，讓她1年甩肉20多公斤，也因調整後的體質不容易復胖，現在依舊維持56公斤，她笑說：「我國小六年級就已經60公斤，現在比我小學還瘦。」

抱著親自試用有效推薦的心情，趙心妍原先計畫近期投入直播團購行列，誰知遇到不肖業者盜圖，被粉絲誤會，加上育兒壓力，心情十分沮喪，前些日子還難過po出自己痛哭後照片，讓人十分不捨。

趙心妍獨自一人撫養女兒ㄆㄤㄆㄤ，每月生活費與房貸，支出約4萬元，為了給女兒更好的生活環境，她先前投資親子游泳館，誰知對方突然消失，導致無力經營的她，最後只好以0元頂讓給有緣人。

雖然工作上屢有不順，不過趙心妍的女兒十分貼心，每天都會跟她說我愛你，看她心情不好，還會拍拍她，跟她說：「辛苦了，沒事啦！」ㄆㄤㄆㄤ得知她賺錢辛苦，有次跟她說：「我們不要花這麼多錢就好了，你工作不要太累，身體會壞掉，我們這樣就好了。」讓趙心妍十分感動。趙坦言，現在身邊有異性朋友，大家都是好朋友，不排斥交往，「如果有一個人可以也很愛我，也很愛我的女兒的話當然很好，但一切順其自然。」

趙心妍現在比小學的時候還瘦。（Ivenor提供）

趙心妍代言保健食品第三年。（Ivenor提供）

(中時 )