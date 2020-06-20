前台東縣長黃健庭的監察院副院長人事案引發台灣政界的軒然大波，其爭議性引發藍綠共同反彈，綠營立委揚言將不會配合投票，國民黨更是直接停止黃健庭黨權，稱黃若真的接任，不排除將開除黨籍。
對此，資深媒體人彭文正在臉書上表示，不管藍綠，所有人都在討論著監察院副院長是否適任，但是不要忘了，「別讓更大尾的跑掉了」，並列出四大點，分別是「最愛告民的大官」、「關閉節目的毒手」、「操縱派系的黑手」、「弊案纏身的市長」，百般暗示，希望提醒民眾，在檢討黃健庭之餘，也別忘了那個「她」。
(中時電子報)
前台東縣長黃健庭的監察院副院長人事案引發台灣政界的軒然大波，其爭議性引發藍綠共同反彈，綠營立委揚言將不會配合投票，國民黨更是直接停止黃健庭黨權，稱黃若真的接任，不排除將開除黨籍。
對此，資深媒體人彭文正在臉書上表示，不管藍綠，所有人都在討論著監察院副院長是否適任，但是不要忘了，「別讓更大尾的跑掉了」，並列出四大點，分別是「最愛告民的大官」、「關閉節目的毒手」、「操縱派系的黑手」、「弊案纏身的市長」，百般暗示，希望提醒民眾，在檢討黃健庭之餘，也別忘了那個「她」。
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