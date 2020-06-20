彰化銀行6月19日改選董事會，財政部等泛公股因配票策略失守獨立董事全部3席，效應持續發酵。由彰銀提名落選的教授林志潔今天重砲大轟「財政部做出最錯誤的公司治理示範」，「強用一個古早決議欲推卸責任，是對股東也是對被提名人的失職」，「公股未來很難找到適當、有專業、願意付出的專才」。

交通大學特聘教授、金融監理與公司治理研究中心主任林志潔律師日前已從美國飛抵台灣，現於防疫旅館居家管理中。

對於彰化銀行改選董事會結果，林志潔教授接受本刊記者採訪表示，如果配票策略如財政部所稱的說明內容的話，那麼「在公司治理部分，財政部做出做錯誤的示範」，且其雖拿到5席董事險勝於台新金的4席，「其實根本是慘敗」，「哪有大股東想說只要有掌握一般董事席次即是取得公司經營權，而未重視獨立董事權利義務」。

林志潔今天也在臉書說明提名及看到選舉結果、財政部說明的看法。她強調昨天從投票、開票、到最後看到次長答詢，深覺她同意被提名的「初心，沒有被珍惜」。

因為三位公股的獨立董事候選人，都理解在經營權爭奪下有不會當選的風險，但是我們三位冒著這樣風險依然願意被提名的價值和心意，並沒有受到敬重，而國家面對金融機構的治理，也沒有該有的認知和擔當。

林志潔也語重心長地說，「如果公股是這樣態度對待願意被提名和徵召的候選人，未來也很難找到適當、有專業、願意付出的專才」。「如果這個事件可以作為一個反省，讓公股銀行能重新思考提名獨立董事在公司治理中的意義，也至少讓三位獲得公股提名、外資肯定，最後卻被公股全盤棄守的提名人，能有一些安慰。」

以下是林志潔於臉書的內容。

昨天股東會情況，明顯發現外資並未倒戈，但公股力保一般董事，所提名的三位獨立董事全軍覆沒，幾乎是被放生的狀況。面對這樣的結果，事後財政部次長則以93年立法院的決議作為獨立董事並非公股代表，所以依照立法院決議，公股沒有辦法支持，所以才導致獨立董事三席均被台新拿走的局面。

但是，如同楊岳平老師所分析，這個民國93年的決議，我國根本就還沒有引進獨董的制度，而且這個決議的目的是要政府強化對轉投資事業的管理，完全沒有任何一點要公股不支持自己提名的獨董，把席次拱手讓人的意思。

再來，財政部在其他公股行庫的選舉中，也多次支持過自己的獨立董事提名人。此次提名人獲得外資報告的一致肯定，選舉結果卻全軍覆沒，究竟是操盤失誤或另有策略，實在應該對大眾也對被提名的獨立董事候選人說明，強用一個古早決議欲推卸責任，是對股東也是對被提名人的失職。

是的，我要講的是，至今無人來說明，我也只看到次長的解釋。

如果因為立法院決議，公股從開始就根本不能支持自己提名的獨立董事，那又何必要行使提名權，直接放棄提名權，讓台新來提名就好。

由於從一開始就是感於凌董事長肯定、以及覺得即使有高度機會陪榜，但如果能幫忙公股做些事情，落實金融公司治理，也是好事的心態，所以答應受提名。接受提名時需要跟學校報告，我當時就說明雖有高度可能不會當選，但是公股有需要，我願意幫忙。

相對於公股對獨董部分全面棄守，台新金的精準配票，囊括獨董席次，不但可行使獨董的特別監督權限，未來在審計委員會中，對於併購、財報、資產取得等重要事項，都有強大的影響力。

此外，林志潔也感謝外資對於公股獨立董事候選人的支持和肯定，認為不管是之前的報告或昨天上午電子投票的結果，自己能被列為最獲好評代表，感到非常欣慰。

林志潔也說明其提名過程十分戲劇化。

首先，她並不認識任何財政部或彰化銀行長官，今年2月底赴美研修，原本訂的機票是2月25日，但因彰化銀行法遵部希望我能針對洗錢防制做演講，無論如何請我延後一天飛美國，於是為了去彰化銀行演講，將機票改為2月26日，在2月25日對董監事演講完後，初次見面的凌董事長告知，董監事們對她的演講深受感動，希望能推薦給財政部來參與本次獨立董事選舉。

但凌董事長當時也坦白告知，在經營權爭奪的現實下，無法擔保獨立董事的被提名人一定可以當選，但是希望我如果可以，懇請我能考慮被提名，有機會能幫忙彰化銀行作法令遵循與協助公司治理。

當時第二天就要出國，但有感於凌董事長的誠懇請託，加以女王俠義情懷發作，就答應接受被推薦。

從交出個人文件到昨天的董事會，中間沒有任何財政部同仁或彰化銀行同仁有與我聯繫討論任何選舉事項，就獨立而言，做得算是非常好。

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(中時電子報)