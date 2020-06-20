受新冠疫情影響，今年「台北國際塑橡膠工業展(TaipeiPLAS)」、「台北國際智慧機械暨智慧製造展 (iMTduo)」及「台北國際製鞋機械展 (ShoeTech Taipei)」延期辦理，為能持續協助參展商開創商機，台灣國際機械線上聯展今天開展，加速部署整合式線上服務，協助機械參展商透過線上平台，全天候跨地域與全球買主互動，接軌全球商機。

2019年台灣機械產業總產值達新台幣1.1兆元規模，佔我國GDP6％，為我國重要龍頭產業之一，但因疫情影響，導致許多展覽停辦或延期。為了協助廠商爭取國際商機，首次改採線上聯展，透過台灣國際機械線上聯展入口，可連結至TaipeiPLAS、iMTduo及ShoeTech三展線上展覽館，可搜尋、瀏覽我國具有出口競爭優勢的550家參展廠商所呈現近1,200項展品，內容包括產品規格、介紹影片及型錄等資訊，便利國內外買主搜尋採購。

因TaipeiPLAS部分廠商為醫療器械、耗材、防疫用品和醫療包裝供應鏈製造端上游，符合目前國際防疫需求，因此線上聯展首推出即開闢「醫療防疫產品製造設備專區」，選出相關設備參展商出列，如富強鑫(6603)、百塑、東毓油壓、奧地利商威猛巴頓菲爾等，搶占防疫商機。另外，分別於明年3月及4月登場的「台北國際工具機展TIMTOS」及「台灣國際木工機械展Wood Taiwan」也已於線上預先露出，線上展品將於今年年底完整呈現。

(時報資訊)