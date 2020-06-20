IC設計指標股聯發科(2454)近期股價一路向上挺進，昨日股價更一度站上560元，創下近10年來新高，終場收在546元，目前外資圈最高目標價已經看到700元，由於大陸全力衝刺5G，聯發科在5G SoC(系統單晶片)持續充實產品線廣度，加上美國和大陸雙邊關係緊張，大陸品牌廠會傾向選擇聯發科，下半年營運若無意外，勢必更勝上半年，昨日獲三大法人同步買超，目前籌碼面、消息面及技術面都持續有利多方發展，短線內挑戰600元大關可期。

日前有外電指出，大陸目前5G手機用戶已突破5000萬，預計今年內將推出100款支援5G的智慧型手機，且大陸的5G簽約用戶將占全球7成，顯示出大陸是未來2~3年內5G進入快速成長期的動能，聯發科將是這塊龐大商機的重要受益者，且短期內5G產品的毛利率高於平均，對其獲利將會有明顯助益。

相較於4G時代，聯發科在5G初期就成功打進市場，瞄準大陸首波5G換機潮，適逢中美關係緊張，儘管華為問題尚未有解，但大陸其他品牌手機廠在高通和聯發科之間，似乎更傾向於選擇聯發科，vivo、OPPO及小米等都和聯發科有密切合作關係，目前大陸5G智慧機已經出現2000元人民幣價格帶的產品，聯發科也一路推出天璣1000、天璣800、天璣820等5G SoC，後續預告會再有更平易近人的產品，藉此加快市場5G的普及率，聯發科能在陸市拿下更多市占。

聯發科上半年儘管有新冠肺炎衝擊，但整體營運淡季不淡，展望下半年，隨著大陸對於5G的火力更加猛烈，換機潮明顯浮現下，聯發科下半年將更勝上半年，目前外資圈最高目標價已經上看達700元。

除行動晶片外，聯發科的成長型產品也持續位於成長軌道，包括PMIC(電源供應器管理IC)、IoT、ASIC(客製化晶片)等產品，其中ASIC下半年也已經預告會有國際一線大廠客戶，市場也猜測就是亞馬遜，聯發科未來在企業端的接單持續樂觀，且極有可能聯發科正在與Google、亞馬遜、微軟和大陸的超大規模客戶合作開展多個ASIC項目，其中許多可能在未來2年內實現，目前聯發科已經將ASIC觸角伸到企業用ASIC以及下半年的遊戲機消費類ASIC，法人預估，聯發科的ASIC營收在未來3~4年內可以增長到10~15億元，將成為另一股重要動能。

(時報資訊)