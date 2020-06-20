財政部和台新金(2887)的彰銀(2801)經營權之爭，在昨天彰銀董事改選結果出爐，泛公股守住5席，台新金拿下3席董事後，這樣的結果，又讓財政部和台新金在昨晚舉行記者會「各自表述」。雙方的「敵對」意識，並沒暫趨緩和，反而有愈趨白熱化的趨勢。從雙方記者會的各自表述來看，台新金在彰銀經營權之爭上，力道是加大，而不是財政部預期的「台新金退出彰銀經營權」。同時，此次雙方的爭執點也涉及到金管會，財政部次長阮清華表示曾致電金管會針對常董的要求釋疑。因此，今年台新金的董事改選之火，是否會再向上延燒，就看台新金董事長吳東亮，是要「吞火」還是要「發火」！另外，財政部當時請教金管會的人又是誰？

財政部的記者會重點：一、財政部沒有大敗和被翻盤；二、台新金已經全數退出彰銀經營的董事會，3位獨董並不代表台新金；三、吳董事長(吳東亮)若有退出彰銀經營權的的想法，給予祝福。

而在台新金記者會重點：一、彰銀新任董事長凌忠嫄，其董事長資格有法律上的問題。二、公股董事堅持及表決下，彰銀股東會「違法」選出由「法人代表」擔任常務董事，違反法令規定、也違反彰銀公告。三、政府機關知法玩法，15年前彰銀標售如此，15年後彰銀董事改選再如法炮製。

財政部次長阮清華表示，彰化銀行昨股東會改選董事，財政部沒有大敗和被翻盤，而是台新金全面退出彰銀經營的董事會，如果台新金自己的股權代表都沒支持，別人又要怎麼支持？若吳董事長有退出的想法，給予祝福。至於為何財政部沒有拿下獨董席次？阮清華解釋，公股投票有限制，無法在獨董和台新金對打，未來獨董將本於專業，並不代表台新金。台新金這次的配票都在財政部的推估內，因此，財政部以提高普通董事席次因應，也提高董監酬勞的收入，普通董事有酬勞，獨董沒有酬勞。為維護公股權益，未來泛公股期待和三位獨董及自然人董事，本於專業和泛公股合作打拚，為股東、員工和公司三贏目標。

對於台新金質疑常董會的組合，阮清華明確回應，彰銀公股代表在選舉常董之前，有特別致電金管會釋疑，經過金管會確認，自然人董事的要求僅有在總席占比的要求，並未對常董會作特別要求，因此不知台新金質疑從何而來；包括台新金所提名獨董潘榮春，也是彰銀董事長凌忠嫄提議邀請加入常董會陣容，財部已展現相當的誠意。

而在台新金方面，台新金委任律師陳玲玉主張，依據銀行法相關規定，常務董事必須是專業自然人，且彰銀自己的公告裡面也明確說明，常務董事必須是專業自然人。

陳玲玉表示，所謂違反法令的部分，是彰銀新選出的常務董事凌忠嫄、黃瑞沐這兩位都是財政部法人代表，依照銀行法第一條「銀行負責人應具備資格條件兼職限制應遵行事項準則」(下稱「準則」)，如果常務董事是3人的時候，3位常務董事都必須為自然人專業董事，但是彰銀所選出的常務董事，有2席為財政部法人代表，不符合自然人、而且要專業董事的資格。

陳玲玉更指出，彰銀本身對於常務董事的資格要求也公告必須是自然人、而且具有專業。顯示彰銀本身也非常清楚，因為這是彰銀自己提出來的董事候選人提名公告，在其公告最後一行就寫到「其設有常務董事者，應有三人以上具備自然人專業董事之資格條件」。

換言之，彰銀新選出的常務董事應該由三名自然人董事當選，不可能常務董事裡面有兩席財政部法人代表。因此，新選出來的董事長凌忠嫄，因為依法不具備常務董事的資格，其董事長資格，自然也有適法性的問題。

台新金總經理林維俊更義憤填膺地指出，2005年也就是15年前，財政部在進行彰銀國際公開標時，白紙黑字地承諾「本部持股在未出售前，如得標投資人仍為最大股東者，本部將不改變由最大股東主導該行經營權之政。」但後來經過一些奇奇怪怪的解釋，財政部就違背承諾，拒絕交出彰銀經營權；15年後的2020年，銀行法的相關法令，以及彰銀自己的公告，都有提到常務董事要是專業自然人，現在又經過一些奇奇怪怪的解釋，他們又不願意遵守這些規定，這讓我們非常錯愕。

(時報資訊)