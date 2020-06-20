「2020鹿港慶端陽」活動6／24、6／25兩天有精采的龍舟賽，今年因為疫情縮小規模，共56隊參賽。（謝瓊雲攝）

今年鹿港慶端陽龍舟賽從夜間改成白天辦理，24、25日9點至17點在福鹿溪水道熱鬧登場，今年縮小規模，共56隊參賽；端午節當天還有縣府首長隊、縣議會隊及表演隊等友誼賽，記者會上擔任龍舟委員會主委的縣議員凃淑媚（中）與鹿港鎮長許志宏（右2）、福興鄉長蔣煙燈（左2）動作俏皮。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府在縣府中庭「2020鹿港慶端陽」記者會，邀全國各地鄉親在端午連假到鹿港小鎮來玩。（謝瓊雲攝）

鹿港慶端陽活動，近年夜間賞燈區大受歡迎，今年擴大成4大燈區6條街景，夜色璀璨奪目。（謝瓊雲攝）

鹿港慶端陽活動，近年夜間賞燈區大受歡迎，今年擴大成4大燈區6條街景，夜色璀璨奪目。（謝瓊雲攝）

端午連假將至，第43屆鹿港慶端陽活動隆重登場，24日晚間將在桂花巷藝術村點燈，彰化縣長王惠美、龍舟委員會主委凃淑媚議員、鹿港鎮長許志宏、福興鄉長蔣煙燈20日齊聚縣府中庭，邀全國鄉親到鹿港歡度佳節。

受新冠肺炎疫情影響，今年龍舟賽從夜間改成白天辦理，24、25日9點至17點在福鹿溪水道熱鬧登場，今年縮小規模，共56隊參賽，端午節當天還有縣府首長隊、縣議會隊及表演隊等友誼賽，掀起賽事高潮。

王惠美表示，白天賞龍舟賽，夜間賞燈區更獲熱烈回響，今年中山路燈飾動線拉長到文武廟，歡迎大家端午連假前來鹿港小鎮，品嘗美食小吃、造訪觀光工廠，還有豐富社團表演節目，體驗在地人情風俗。

凃淑媚說，受疫情影響國際友人難以來台參與龍舟賽，由2支在台求學的印尼及越南外籍生代表組隊參加社會公開混合組，今年更首度舉行網路直播，報導第一手賽事外，還有縣長介紹鹿港傳統民俗及端午節習俗，讓不能到場的民眾都能感受佳節氣氛。

許志宏說，今年公所「鹿港四季紅夏鬧端陽」，在公會堂有傳統的煎堆和香包DIY，在桂花巷藝術村有彩繪立蛋、鹿港龍山寺還有書畫展及攝影展，文武廟有版畫展及DIY。蔣煙燈指，福興不僅乳牛全國最多，還有地瓜、百香果、香瓜、火龍果等優質農產品，賽龍舟是福興一大盛事，北端設有80多個攤位，展售鹿港、福興的地方小吃，歡迎全國民眾來品嘗。

城觀處指出，連假期間每天2梯次「鹿港人文小旅行」免費導覽活動，經典路線一次呈現，21日中午12時開放報名，額滿為止；由臺灣玻璃館、緞帶王、卷木森活館、白蘭氏健康博物館、興麥蛋捲烘焙王國、台灣優格餅乾學院等鹿港6家觀光工廠共同發起的「粽夏樂翻天．暑假暢快彈」活動，只要於任一館消費滿288元，就能體驗兒時的彈珠台遊戲換獎品，活動從端午持續到整個暑假，歡迎大小朋友來鹿港體驗兒時樂趣。

(中時 )