民進黨今推出「民進黨新團隊，30天全紀錄」的紀錄影片，民進黨發言人廖泰翔表示，這紀錄影片主要是呈現，蔡英文總統在5月20日回任民進黨黨主席後，民進黨以全新團隊的姿態，接下新的任務、創造新的改變。黨部每一個部門各司其職，從社群到組織，從規劃到行動，老將新兵展現團隊高效率。

民進黨這支紀錄片將在民進黨官方臉書、Youtube頻道上播放，廖泰翔指出，在這一個月的時間裡，不但號召520辣台派入黨，也在防疫期間成功的辦理黨職人員選舉，以及縣市暨勞工黨部執行長培訓課程，並且向各國駐台使節進行簡報。

他說，另外，全黨團結一致地完成高雄市長補選徵召提名，推出最強的候選人陳其邁，用最積極的態度回應高雄市民的期待。

廖泰翔表示，此支紀錄影片的推出，就是要向全國民眾報告，蔡英文總統自520回任黨主席以來，新的民進黨團隊，加入許多新血，結合原本老練的團隊成員，全黨齊心展現出具有高效率的團隊樣貌。歡迎更多的夥伴一起加入民進黨，讓我們一起，「用行動改變台灣」。

(中時 )