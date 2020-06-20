前台東縣長黃健庭獲提名為監察院副院長，立刻引發國民黨和民進黨等反彈聲浪，而他也於今(20日)下午宣布，「正式婉謝總統的提名」，並強調「以他來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了」。消息曝光後，再度引起各界關注。其中，國民黨立委李德維則是留言表示，「健庭哥委屈了，還是高興您在最後關頭做了困難，但正確的決定」。

黃健庭在臉書宣布，對使命向來全力以赴，對清白絶對悍衛到底，在意自己的名聲，遠勝過任何位置，以他當擋箭牌，來轉移焦點的有心人士，可以到此為止了。黃健庭也進一步提到，原本相信監委是一個神聖使命，可以導正社會不公不義的事情，日前也跟總統報告過案件，相關人士親口表示，他們已經作了了解，並說這些都不是問題。

不過，黃健庭後來也說，但今天平白忍受很多不實指控，當初相信他清白、力主提名他的人，沒有站出來維護他的清白，反而放任他們的同志來羞辱，如果自己的清白無法得到維護，就算進到監察院，也無法發揮功能。

而他的聲明曝光後，李德維也現身留言，寫下「健庭哥委屈了，還是高興您在最後關頭做了困難，但正確的決定。」另外，也有不少網友紛紛留言表示，「我覺得有能力的人，處處見花開...總之加油」、「正確的決定」、「不管您做任何決定！我們都相信你的初衷是好的」、「太棒了！千萬不可跟這些高手過招」。

(中時電子報)