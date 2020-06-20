生老病死是每人的必經之路，奇美醫院血液腫瘤科發表過8種瀕死症狀和對應的護理方式，包含喉嚨會出現嘎嘎聲、手腳冰冷、指甲及嘴唇會變藍色等，希望家屬能多了解自己面對死亡的感受，想像臨終者的感受，與他坦誠溝通，多給他一些選擇和自主權，如此病人即使逐漸失去身體的功能，仍能擁有內在的尊嚴。

1.疲倦與虛弱

症狀：可能沒力氣翻身或睜開眼睛，沒辦法專心和人講話，有時整天在睡覺，慢慢進入無意識的狀態。

護理：此時可協助病人翻身、按摩，不勉強病人下床活動或勉強叫醒病人。

2.意識改變

症狀：有些人神智會一直清醒，但有些人卻會漸進式的昏迷或模糊、不安等，對於時間、地點、人物會出現混淆不清或躁動、翻來覆去、看到一些幻影。這些與腦部缺氧、血液循環衰竭相關。

護理：用心傾聽病人所說的每一件事，注意其中包含的重要訊息，無論病人說的話多麼荒謬或偏離事實，不要反駁或企圖改變病人的想法。

重視病人說的話，如果病人想回家，最好尊重病人的意願。

病人雖然意識不清或昏迷，適當的觸摸與聲音或音樂可以安慰病人。

通常病人仍有聽覺，家人可盡量和病人說說話，可以告訴他誰在身邊，大家都非常愛他等。

3.吞嚥困難或不吃不喝

症狀：若病人已經無法吞下東西而家人仍勉強餵食，反而會讓食物流入肺部，造成吸入性肺炎，增加病人的痛苦。減少食物和水的攝入是病人調適瀕死過程的一種方法，進食不足的脫水可以減少胃液的分泌，降低嘔吐的情形，有些病人甚至會覺得精神較清爽舒服。

護理：此時要以病人的舒服為主要目標，只要用濕的海棉棒清潔病人口腔內部，再用護唇膏護唇即可。

病人不會感到飢餓，不要強迫病人吃東西，可給予少量蜂蜜水或糖水，因為即使進食也無法消化吸收。

接近臨終時，會連水分也無法吸收，可不必打點滴，因循環衰竭，打的點滴也無法吸收，反而可能使呼吸道分泌物增加或增加水腫與腹水的機會而造成病人的不適。

4.肌肉張力喪失

症狀：病人的腸蠕動變慢，出現大便失禁或便秘情形

護理：便秘時可以戴拋棄式手套，食指塗上潤滑劑，先以環型緩慢擴張肛門、輕柔的將硬便挖出後再灌腸或塞藥。

病人出現失禁時，可以使用成人紙尿片，若病人意識清楚，最好先徵詢病人的同意，以免造成病人的反彈。

5.尿量減少

症狀：由於神經肌肉失去控制的能力，可能會出現小便失禁或尿滯留情形。

護理：可放置尿布墊或包尿布以維持病人的舒適。

若病人出現下腹痛、躁動不安、小便解不出時，可能有尿滯留情形，可通知護理人員考慮使用尿管。

6.手腳冰冷、盜汗、指甲或嘴唇變藍或紫色

護理：如果病人出現不停出汗，需常為病人擦澡換上乾淨的衣服，維持病人的舒適，這是臨終指標之一。

7.瀕死前的嘎嘎聲

症狀：這是因為病人無力將聚積在喉頭的分泌物咳出或是肺部分泌物增加引起，常讓家屬誤以為是痰太多而要求替病人抽痰。

護理：只要把病人頭部抬高約30度或是讓病人側睡，就可以讓呼吸聲變小，也可以用棉棒將口腔內分泌物清出。

事實上病人並不會因此感到不舒服，抽痰反而會造成病人的痛苦，可使用scoplamine(止暈貼片)減少分泌物。

瀕死前的嘎嘎聲平均在死亡前48小時出現。

8.呼吸型態及心跳速率改變

症狀：病人可能會出現張口呼吸，呼吸的速率和深度呈現不規則。呼吸好像在嘆氣，甚至可能會出現呼吸暫停現象，心跳也會慢慢變弱、變慢而且不規則，最後停止。

護理：家人應協助病人維持舒適的姿勢、保持空氣流通、給予病人口腔護理。這是臨終前一個很重要的指標，此時可以依習俗準備後事。

(中時電子報)