日本一名高中老師以「新冠肺炎」為題，要學生寫作文，並且表示即使用日文以外的語言也可以，於是班上的一名學生便利用已滅絕的「盧恩字母」（Runes）來書寫，想考倒老師。沒想到，作文發回後竟發現上面滿滿的紅字，原來老師花了「3.5個小時」破解他這篇幾乎可以說是用暗號完成的作文。

老師註明可用日文以外的文字書寫作文。（圖／twitter）

日本一名高中生，18日在推特上貼出自己被老師批改得「滿江紅」的作文；然而，這並不是因為他寫得不好，而是老師為了「破解」他的文章所寫下的羅馬拼音。原來是因為老師在出題時，規定可以使用日文以外的文字寫作，因此這名高中生便異想天開的將日文單字以羅馬拼音翻成盧恩字母，完成一篇文章後交出去給老師批改。

老師耗費3.5小時破解學生作文。（圖／twitter）

這名高中生原以為能考倒老師，沒想到老師也不是省油的燈。只見老師先用紅筆將每個盧恩字母轉換為英文字母，再拚出日文的羅馬拼音，逐字破解了他的作文。最後，老師還在作業下方留下評語，稱讚這名學生，「你寫得很不錯，但我花了3個半小時解讀，以後用普通文字書寫即可！」另外，老師又蓋了一個「你很努力」的印章，又畫了一個箭頭注記表示，「這是給我自己的，你要付我加班費！」而這則貼文PO出後，已吸引近70萬人點讚、15萬人轉分享。網友紛紛稱讚這名高中生的創意以及老師的幽默和耐心。

老師蓋印章嘉勉自己努力破解學生作文。（圖／twitter）

據了解，盧恩字母又稱為「路泥字母」或「北歐字母」，是一類已滅絕的字母；在中世紀的歐洲是北歐日耳曼語族的語言，於斯堪地那維亞半島與不列顛群島曾被廣泛使用；不過，隨著時代的演變，盧恩字母已漸漸被拉丁字母所取代，直至公元11世紀時正式消失。

(中時電子報)