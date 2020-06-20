為強化高普考取才效能，符合用人機關需求，考選部表示，考量部分考科的專業科目已不符合時宜，經邀集用人機關及專家學者研商，已公告修正高普考16類科的專業科目，將於民國111年1月施行。

考選部官員指出，因應1月16日開始施行的「職組暨職系名稱一覽表」與「職系說明書」，已先修訂完成公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則有關考試類科設置及適用職系規定，經考試院去年7月15日修正發布，將高考三級原有122類科修正為113類科，普考原有78類科修正為71類科，應試科目未調整。

考選部官員說，現行高考三級考試，除公職專技人員類科外，其餘各類科專業科目為6科，普通考試各類科專業科目4科。

官員強調，基於用人機關業務或組織發展的用人需求，部分考試類科的專業科目已不合時宜，將分階段逐步改革。已在5月邀集相關用人機關與學者專家研商，在應試專業科目數維持不變前提下，依會議共識先就高普考試16類科的專業科目進行修正，將於民國111年1月1日施行。

官員以高考三級的僑務行政為例指出，為因應海外僑務推動需要，面對中國大陸對海外僑務推動的強勢作為，僑務人員應洞悉國際經濟情勢，並對兩岸關係現況有充分知識，將原考科經濟學改為國際政治經濟學、國際關係改為兩岸關係，另配合實務需求，調整外國文從7種語文修正為5種語文，刪除韓文、阿拉伯文，剩下英、法、德、日、西文。

考選部官員表示，已公告高普考試16類科專業科目修正內容，歡迎各界表示意見，後續將循法規修正程序，報請考試院審議通過後實施。

(中時 )