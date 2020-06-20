桃園永晴扶輪社及桃園扶輪社聯合捐贈口腔保健醫療專車及視力保健巡迴給嘉義縣政府跟天主教聖馬爾定醫院，20日舉辦聯合捐贈記者會，牙醫師出身的衛福部長陳時中出席見證，陳時中說，感謝社會公益人士奔走，巡迴車的設備媲美診所，讓偏鄉居民得到更好的照顧。
陳時中說，很多地方看牙齒不方便，導致民眾口腔健康不好、飲食出狀況後身體也受影響，若將一般的預防保健做好就是對縣民最大的功德，感謝扶輪社的朋友們對社會的貢獻捐贈巡迴醫療車，加上牙醫師公會、縣府、醫院合作，未來也要靠大家維持醫療車的功能，做有意義的事。實際看過口腔保健醫療專車內部後，陳時中也說，以前巡迴醫療車都很克難，現在內部設備媲美牙醫科診所。
翁章梁說，嘉縣牙科醫療資源不足，感謝桃園永晴扶輪社社長邱士銘、桃園扶輪社社長陳國賢發起的捐贈，未來「扶輪飛躍2號-視力保健巡迴醫療車」將由天主教聖馬爾定醫在嘉義縣偏鄉提供視力巡迴醫療使用，衛生局也將結合牙醫師公會，讓「扶輪飛躍5號-口腔保健醫療專車」一起深入校園、社區偏遠部落，照顧鄉親口腔、視力的健康。
(中時 )
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