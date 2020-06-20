北市京華城工地驚傳坍塌 怪手急開挖搶救受困工人 15:542020/06/20 中時電子報 張國欽 、 林俊翰 、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 京華城發生工地倒塌事件。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京華城工地意外,１工人困搶救中 北市京華城拆除工程，20日下午15時20分，驚傳工地意外，現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，經清點現場施工人員，發現有一名工人失聯疑似受困。 現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，消防人員到場開挖搜救。（民眾提供／林郁平台北傳真） 現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，消防人員到場開挖搜救。（民眾提供／林郁平台北傳真） 現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，消防人員到場開挖搜救。（民眾提供／林郁平台北傳真） 消防人員獲報後到場開挖搜救，將掩埋面積清除到剩9平方公尺，但仍未尋獲人影，因擔心樓板會擴大坍塌，現場人員目前都已初步撤離，請結構技師至現場協助評估後，後續再展開搜救行動。 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 嚇！家門口地上裂出「神秘大洞穴」 進洞裡一探....「能蓋12棟房」 (中時電子報) #京華城 #開挖 #搶救 #進行 #怪手 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶救機器人大軍4／避免斷了黃金右腳 廣達盡快接手技術人才 08:562020/06/16 財經 薛仕凌時尚草根味 04:102020/06/17 時尚消費 美網》州長同意如期進行 不開放觀眾 15:302020/06/17 體育 台中正妹午夜超商聊天 怪手摸上大腿和神秘三角洲 16:072020/06/17 社會 鮮肉弟性愛視訊前「DIY」遭盜錄恐嚇 姐PO文求網友救援 16:242020/06/17 社會 小威親自證實 要打今年美網 20:122020/06/18 體育 拆彈簧床墊耗時費工 頭份清潔隊想妙招！拆1床最快僅2分鐘 13:292020/06/19 寶島 研究發現新冠病毒早在去年12月已出現在義大利 20:492020/06/19 國際 NHL復賽生變！11名球員檢驗呈陽性 09:182020/06/20 體育 女嬰遭套袋埋沙灘 狠心父母遭聲押禁見 10:092020/06/20 社會 社會熱門新聞 彰化76歲老翁檢出腦瘤 竟闖泰和平交道坐軌遭撞斃 - 社會 比冰箱還耗電！家中另1個「吃電怪獸」是… - 社會 超荒唐！40人家庭亂倫雜交 17歲少女遭「叔叔也是哥哥」性侵 - 社會 營區當摩鐵！士兵帶女友回部隊床戰 「如雷呻吟聲」露餡下場慘 - 社會 瞎到爆！探病覺得熱 家屬拔呼吸器裝冷氣 病患當場死亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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