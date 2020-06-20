京華城工地意外,１工人困搶救中

北市京華城拆除工程，20日下午15時20分，驚傳工地意外，現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，經清點現場施工人員，發現有一名工人失聯疑似受困。

現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，消防人員到場開挖搜救。（民眾提供／林郁平台北傳真）

現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，消防人員到場開挖搜救。（民眾提供／林郁平台北傳真）

現場疑似8樓樓板坍塌，約100平方公尺的石塊墜落到1樓，砸到1樓的一輛小山貓及小貨車，消防人員到場開挖搜救。（民眾提供／林郁平台北傳真）

消防人員獲報後到場開挖搜救，將掩埋面積清除到剩9平方公尺，但仍未尋獲人影，因擔心樓板會擴大坍塌，現場人員目前都已初步撤離，請結構技師至現場協助評估後，後續再展開搜救行動。

(中時電子報)