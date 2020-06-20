雲林縣府推出「香氛咖啡同樂趣」遊程，除體驗咖啡文化外，並暢遊劍湖山世界。（雲林縣府提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣府推出「香氛咖啡同樂趣」遊程，除體驗咖啡文化外，並暢遊劍湖山世界，搭乘摩天輪俯瞰雲嘉美景。（雲林縣府提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣府日前推出「雲林幸福好好玩-草嶺石壁1日遊」反映熱烈，文化觀光處趁勝追擊，再推出「香氛咖啡同樂趣」遊程，主打古坑1日遊，6月22日起開放網路報名，限額38人，每人只要500元，27日出發，除咖啡莊園體驗品嘗咖啡外，還有在地風味餐，並暢遊劍湖山世界。

文化觀光處長陳璧君指出，活動6月27日舉行，上午於斗六火車站集合，搭乘遊覽車前往古坑鄉谷泉咖啡莊園，體驗烘焙等咖啡文化，並品嘗最在地的古坑咖啡，午餐於芋芯園餐廳享用特色風味餐，隨後暢遊劍湖山世界，搭乘幸福摩天輪，將雲林優美的自然美景盡收眼底。

文觀處歡迎全國人民來雲林體驗最正港的台灣咖啡，內容包括遊覽車費用、午餐、保險費、導覽費及門票等，每人只要500元，22日上午10點起斗六火車站旅遊服務中心臉書專頁開放報名，限額38名，額滿為止，繳完報名費才算完成報名手續，諮詢專線：05-5346806。

(中時 )