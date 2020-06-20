液體過濾設備與耗材製造商旭然(4556)董事長何兆全表示，推動集團產能分散計畫，目標越南新廠聚焦以量產型過濾產品為主，也規劃設立生產高附加價值的液體過濾膜材與原料，屬於PP高分子產品應用領域，目前有機會於第三季中上旬完成生產設備進廠組裝測試，今年第四季越南新廠投入生產目標不變。

何兆全說，在全球貿易保護主義意識升溫下，旭然擁有大陸弓土中土昆山廠、台灣雲科一、二廠，再加上越南新廠加入，更能凸顯集團高度接單生產彈性優勢，擴大Filtrafine品牌於全球工業過濾市場占有率，帶動集團未來營運成長可期。

何兆全表示，近年全球產業鏈面臨中美貿易戰、加上今年初新冠肺炎疫情等干擾，加速國際品牌全球採購策略調整、製造業產能移轉等需求升溫，憑藉旭然於工業過濾市場保持高度競爭利基，積極投入研發應用於不同產業領域的新款過濾產品及過濾薄膜，並於今年第二季完成增設雲科二廠高端技術薄膜生產線過濾設備，以進而優化生產良率增進效能，並戮力朝完善集團垂直整合策略，期能以高品質、高附加價值服務等，凸顯Filtrafine品牌高度競爭力。

(時報資訊)