本周稍早傳出華為找上三星電子，以讓出手機市占為條件，換取三星為其代工晶片生產，三星李在鎔先前不畏疫情親赴大陸西安工廠，更加證實該傳聞。然周五19日韓媒率先傳出消息，三星已正式拒絕華為合作要求，再斷華為一出路。

華為困境始於美方打壓，從去年初始的孟晚舟在加拿大拘留，政治手段明顯，到對華為進行技術制裁，禁止含有美企技術的設備裝置供應華為。美方考量的觀點，初估並非在於華為的5G技術領先，或5G專利數量的優勢，亦或5G設備或手機市占和獲利的揚昇，關鍵點在於國安考量，亦即華為國營企業背景，以及透過自家5G路由器或伺服器等，將數據回傳到「後台」的疑慮。

據周四外媒報導，前谷歌執行長施密特(Eric Schmidt)在接受媒體採訪時指控，華為在國家安全層次上從事不可接受的行為，透過其5G設備傳輸的資訊，毫無疑問地將被中國當局接收。施密特目前為美國防部國防創新部門主管，估不論該言論正確性為何，然其國安疑慮的論點，切中美國關切核心中的核心。

華為以技術本位，旗下麒麟系列手機晶片設計實力堅強，然苦於最後晶圓代工階段仍需交由台積電等生產。中芯國際招納兩位台積電資深主管入主經營，苦心耕耘十餘年，製程技術仍遠落後於14奈米，而中芯尋求艾司摩爾(ASML)技術支援，近日不斷受到美方阻撓，技術自主路線難以達成。

報載華為將走台廠路線，向台積電追加急單，然仍為一時救急之舉。亦或透過聯發科、海思或其他公司向台積電下單。台積電製造設備多出自美企應材或東京威力科創等日本公司，美方追查風險大。

最新傳出華為找上三星，欲開出完全擺脫美方供應鏈的路線，分析師曾指出，萬一真成立，對台積電將造成極大威脅。如今三星表態不可能，正式宣告台廠或韓廠的救援皆無可能。

在突破美方的供應鏈封鎖不成之時，回到美方關切初始的國安因素，很大程度上來自於對華為出資背景的不信任。此前眾多陸企如阿里巴巴等以超級獨角獸之姿於美股風光上市，華為始終保持低調，即使在港股亦未曾考慮。

創辦人任正飛曾多次於媒體專訪時明列華為諸多不上市原因，諸如不接受資本市場短期獲利規則、股東結構特殊，將分散員工凝聚力、公司本身獲利已豐等。然外界看法不同，質疑焦點仍在公司透明度。華為如果肯讓經營控制權多一點分散給外部股東，願意接受資本市場監督的遊戲規則，多一點財務透明度，也許可以走出另外一路。

(時報資訊)