台9線南迴改與蘇花改去年底陸續通車，但長隧道未開放機車行駛，引起騎士不滿，交通部公路總局規劃今年6月30日中午12時起，於南迴改長約4.6公里的草埔森永隧道，進行為期6個月的試辦計畫，開放大型重型機車通行並檢視秩序、行為、安全及環境4項指標，做為日後是否正式開放的依據。

目前國內有16萬5761輛大型重型機車，公路總局指出，南迴改安朔－草埔段於2019年12月23日通車，該路段設置有長約4.6公里的草埔森永隧道，考量國內尚未有長隧道通行大型重型機車的前例及管理經驗，因此委託中華民國運輸學會辦理「試辦草埔隧道通行大型重型機車計畫」。

公路總局副總工程司李忠璋表示，試辦開放大型重型機車通行時間自試辦日起算6個月，這也是國內首度有長隧道開放大型重型機車通行，運輸學會將以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境指標，並於試辦後分析執行成效，評估開放大型重型機車通行的適宜性。

李忠璋提醒，試辦路段中台9線427k＋300～437k＋600（安朔～草埔段）最高速限70公里，並設置有最低速限50公里，請依速限標誌行車。進入隧道應與前車保持50公尺安全距離，且禁止變換車道。

(中時 )