吳宗憲發文。（圖／翻攝自吳宗憲臉書）

本土天王吳宗憲育有3女1子，二女兒吳則含（Vivian）日前答應前國民黨主席朱立倫外甥Wilson求婚，成為準新娘，吳宗憲今(20日)在臉書貼出小兒子吳睿軒（鹿希派）練琴影片，寫下：「只有兒子還沒有被求婚」，讓網友驚呼：「Sandy也被求婚了？」

吳宗憲近日開心證實將嫁女兒，二女兒吳則含接受朱立倫外甥Wilson求婚，憲哥表示：「男生是很不錯的孩子，他是讀書人，雖然不希望女兒這麼早嫁，但緣分就是緣分，擋都擋不住。」朱立倫得知後也獻上祝福，承諾之後將出席婚禮，親自祝福新人。

而憲哥大女兒吳姍儒（Sandy）則在IG分享妹妹被求婚的模糊照片，感性說：「真心守護幸福，幸福就會開始」，「我們如實紀錄，只要如實紀錄，就能慢慢預備迎接下一個更好的篇章」。今稍早，吳宗憲突然寫下只剩兒子沒被求婚，網友問：「原來Sandy也被求婚了喔」、「意思是Sandy也快嫁了喔？」，似乎暗示Sandy也好事近，但憲哥對此暫無回應。

(中時電子報)