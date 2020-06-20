台南科學園區帶動周邊區域建設，有業者看好未來發展，向台南市政府申請，要在安定區中榮里設置規模逾6公頃的水泥產業園區，以擴充現有公司規模，南市府30日將在安定區公所舉行專案小組暨現地會勘會議，消息傳出引發在地居民疑慮，擔憂帶來汙染，中榮里里長翁添壽也製作傳單，呼籲鄉親關切此事，並表達反對汙染產業進駐的決心。

隨著南科台南園區擴建案（南科三期）底定，加上台積電5奈米投產、3奈米建廠等優勢，勢必吸引就業人口帶動發展，位於安定區中榮里，以水泥、營造為主的紘榮實業公司，向南市府申請設置以預拌混凝土、水泥及混凝土製品及非金屬礦物製造業為主的產業園區。

南市府經濟發展局表示，該公司提出可行性規畫報告書，依照產業創新條例第33條規定報編為產業園區，經過初步審查病後並沒有違反該條例規定，基於扶植產業發展及增加就業機會等立場，原則上同意，但要求業者應加強與地方民眾溝通。

去年紘榮實業曾舉辦說明會，地方民眾擔憂空汙、水汙、噪音等環境問題，大型車輛也有交通安全疑慮，就在說明會上表達強烈反對立場，雙方鬧得不歡而散，因此接到市府公文通知將舉行第一次專案小組會議時，也讓居民議論紛紛，中榮里里長翁添壽說，30日會再與里民聽聽業者說法，如果不能讓地方滿意，會反對到底。

經發局指出，該案雖經初審原則同意，後續還要由都市土地專責審議小組委員會審議產業園區設置的開發許可，而對於廠商提出申請，因沒有違反相關法規，市府也沒有理由反對，民眾的擔心市府相關單位都能理解，審查過程中會嚴格把關。

(中時 )