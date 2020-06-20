【1】五星粽禮吹「台風」 北部粽更吃香

近年餐飲業吹起「台風」，連帶亦使台式粽成為今年五星飯店粽子新嬌客，包括寒舍集團旗下台北喜來登飯店、寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店與礁溪寒沐酒店，六福旅遊集團、台北晶華酒店、君悅酒店，以及國賓飯店、美福飯店與萬豪酒店等，都推出了傳統台式粽讓客人選擇自食或送禮，且其中多數以香氣濃、味道重的北部粽為主，蔚為新趨。

【2】把餃子當「合菜」！晶華搶宅經濟有新招

「將名菜『塞』到餃子裡作餡！」，這是台北晶華酒店廚藝團隊想出的「美食藝創新提案」。洞察疫情改變了民眾的飲食消費習慣，並撐大了「宅食經濟」的市場胃納，晶華酒店集團為擴大搶攻此一市場商機，決定繼〈晶華冠軍牛肉麵〉、〈晶華府城肉燥包〉，以及〈晶華紅燒獅子頭〉之後推出〈晶華五色水餃〉，不僅主打「美色」與「美型」，並以「名菜入餡」強攻「美味」，一套餃子吃下來，等同嘗了5道家常美饌，頗有新意。

【3】搶南台吃到飽餐飲商機 「鐵火鍋PLUS」插旗左營新光三越

鑑於「吃到飽」是經營家庭與年輕世代餐飲客層的王道，並為搶攻年產值300億元的火鍋商機，樂軒餐飲體系旗下平價餐飲品牌「鐵火」少列再創「鐵火鍋PLUS」吃到飽火鍋品牌，開在左營新光三越彩虹市集4F的首店並將於明（6/20)日正式開幕，為鐵火系列旗下第11家店，並為樂軒體系首次進軍吃到飽鍋物市場，樂軒集團計畫年底前再展店3家。

(中時電子報)