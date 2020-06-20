經濟部統計處公布5月外銷訂單統計，」金額為388.9億美元，與去年同期相比僅年增0.9%，是連續三個月正成長。統計處表示，5月訂單能持續年增，主要是遠端商機延續，加上5G、高效運算等新興應用延續，帶動科技類產品接單維持在高檔。

統計處預估，6月外銷訂單外銷訂單金額落在385至400億美元之間，整體年增在0.0%至3.9%之間。

(工商 )