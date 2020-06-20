遠端商機還在！5月外銷訂單連三紅 16:332020/06/20 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部統計處公布5月外銷訂單統計，」金額為388.9億美元，與去年同期相比僅年增0.9%，是連續三個月正成長。統計處表示，5月訂單能持續年增，主要是遠端商機延續，加上5G、高效運算等新興應用延續，帶動科技類產品接單維持在高檔。 統計處預估，6月外銷訂單外銷訂單金額落在385至400億美元之間，整體年增在0.0%至3.9%之間。 (工商 ) #新興 #外銷訂單 #統計處 #遠端 #延續 也許您會感興趣 財經熱門新聞 全球聰明錢往哪跑？4國家股市狂到爆 - 財經 嚇！美股巨震700點 背後爆2大事激戰多空 - 財經 遭台積電斷供以為有救星！ 華為5G手機生產希望破滅 - 財經 自己人倒貨逾1600張 高端疫苗股價狂殺 - 財經 - 工商 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 結局太驚人… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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