迎接21日將登場的天文奇觀「日環食」，國立自然科學博物館將舉辦相關活動，透過發放「日食扇」、DIY「太陽系拼圖方塊」及實際觀測解說等方式，盼教導民眾正確觀測天象的知識、提升對科學興趣，館方並將於科博館、金門高中、馬公高中等處設置轉播點，民眾可在YouTube線上觀看。

錯過要再等195年！科博館指出，「日環食」指的是太陽的中央部分被月亮擋住，肉眼可見到太陽僅剩周圍一圈金邊，宛如一只「天空金戒指」，台灣地區北從北斗、南到新營、西至金門、東到台東，都有機會觀測到。

科博館說，這次日環食起自中非、跨越中東且擦過印度、橫過華南，包括金門全境、澎湖及嘉義縣市、台東三仙台都能看到，而台北、台中及高雄、花蓮則可在天氣好的情況觀測到接近「全食」的「偏食」。

為帶領民眾參與這難得盛會，科博館特別製作「日食扇」，其是在中間嵌入專業的濾膜，讓民眾可安全觀測，21日上午9點半、下午2點鐘將分2波發放，限量800支且每人限領1支。

此外，館方在可見到偏食的科博館、澎湖馬公高中及可觀測環食的金門高中、嘉義北回歸線太陽館、嘉義縣新港國小都設置轉播站，21日下午2點半至5點半將轉播各地實況，現場並有專人解說，錯過這次觀測機會，下次要等到2215年6月28日，館方呼籲大家把握機會。

(中時 )