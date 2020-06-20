蔡英文總統從防檢局長杜文珍（右）手中接下OIE把台灣從口蹄疫區除名的證明。（潘建志攝）

蔡英文總統及行政院長蘇貞昌20日聯袂出席在屏東舉行的「感謝有您，豬事順興」感恩活動。（潘建志攝）

蔡英文總統及行政院長蘇貞昌20日聯袂出席在屏東舉行的「感謝有您，豬事順興」感恩活動，慶祝台灣口蹄疫除名。農委會主委陳吉仲在24年前是口蹄疫受災戶，為此他還父債子還，如今口蹄疫在他任內除名，蔡英文說這是現代版的「王子復仇記」。

台灣在1997年3月17日爆發口蹄疫疫情，豬價一夕暴跌，原本2萬5000多戶豬農倒到只剩下7000多戶。經過24年政府與民間努力，終於在今年6月16日，世界動物衛生組織（OIE）正式把台灣從疫區除名。

20日在屏東舉辦的「感謝有您，豬事順興」口蹄疫除名感恩活動，播映「淬煉、蛻變」影片，記錄產、官、學、研合作撲滅口蹄疫的過程，蔡總統也頒發獎座各縣市政府防疫代表，最後來賓敲碎冰雕，象徵台灣養豬產業及外銷迎向新頁。

農委會主委陳吉仲當時正是口蹄疫受災戶，父親因此欠債累累，賣地還債還還不完，陳吉仲只能父債子還。蘇貞昌說，在行政院會報時，陳講到這段經歷時還講到哭，讓他也跟著哽咽。

不過如今台灣已口蹄疫除名，正巧在陳吉仲任內，特別有意義，蔡英文說，這是現代版的「王子復仇記」。她說，她上任時提出「撲滅口蹄疫」目標，知道除名後非常開心，如今台灣是亞洲少數非口蹄疫及非洲豬瘟疫區的國家，防疫備受世界肯定，台灣豬肉產業也將步入新階段。

蘇貞昌表示，未來台灣的養豬產業要更重視技術、環保等提升，爭取更多國際市場，這樣以後台灣豬就能媲美「伊比利豬」。

(中時 )