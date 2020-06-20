連接器廠—宏致(3605)及湧德(3689)受惠於居家工作及線上教學，第2季營運擺脫第1季谷底，在營收恢復正常下，兩家公司預估，第2季獲利可望遠優於第1季，上半年亦可望順利轉虧為盈，擺脫第1季虧損谷底。

受到新冠肺炎疫情影響，宏致及湧德第1季營運均陷入虧損困境，不過遠距生活帶動PC、NB、伺服器及資料庫中心需求，各國亦加速推動5G基礎建設，網通相關整合元件需求強勁，加上大陸廠區復工順利，讓宏致及湧德業績自第2季快速增溫。

宏致近幾年加速轉型，將產品重心轉向車用、工業、網通及智慧家庭等產品，並陸續透過併購方式將產品從連接器擴大至連接線材及通路，2019年第3季再併入網通設備及電腦週邊零組件沖壓件廠-廣迎工業，經過兩年多的整併調整，加上公司積極導入自動化，帶動公司2018年及2019年業績連兩年成長。

在NB客戶需求強勁下，宏致4月及5月合併營收回升至13.85億元，由於毛利率攀升，宏致預估，第2季獲利可望重回去年下半年旺季水準，上半年可望轉虧為盈。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去主要應用為PC，受到PC產業市況不佳影響，導致公司近兩年業績平平，為強化競爭力，公司除將產品線朝網通產品佈局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，在生產端部分，公司積極強化自動化生產能力，隨著產品佈局及產線自動化能力提升，讓公司營運現轉機。

在訂單湧入下，湧德5月合併營收達4.99億元，年成長31.53%，創下單月歷史新高，累計前5月合併營收達19.14億元，在第2季營收衝高下，湧德預估，第2季獲利將遠優於第1季，上半年將比去年同期好，湧德表示，公司營運谷底已過，業績可望自第2季重回獲利軌道，上半年業績可望比去年同期好，今年起業績將一年比一年好。

(時報資訊)