台灣大(3045)再度發揮集團綜效，今(20)日宣布，攜手momo購物網，聯手打造「mo幣多」，申辦指定案mo幣每月回饋100元，等同現金購物折抵無上限。

繼電信、電商雙雄去年跨域整合推出「到店取貨」服務後，台灣大今日宣布，再度發揮「超5G策略」中的「Group」集團資源，與電商龍頭momo購物網合作再升級，電信、電商雙雄從即日起至7月底，聯手推出等同於回饋現金的「mo幣多」專案，消費者只要在momo電商平台或台灣大網路門市申辦指定資費，合約期限內，每月固定享momo幣100元的回饋優惠，在momo購物網使用，不但折抵金額無上限，亦無使用門檻。

台灣大表示，這次與momo購物網全新祭出「mo幣多」專案，係針對新用戶(或攜碼)申辦月付599資費，除可享上網吃到飽、網內免費，以及網外40分鐘等優惠外，在為期12個月的合約期限內，每月還可獲得momo幣100元回饋。若消費者在申辦「mo幣多」專案前一個月，於momo購物網消費超過5000元，最高還可再獲得momo幣350元，讓您購物同時還能累積momo幣，買越多、賺更多。

(時報資訊)