女法官告男法官！桃園地院20日驚傳遭桃園地檢署搜索，曾姓女法官不滿同辦公室的蔡姓男同事偷看她電腦，憤而提告，桃檢秘密蒐證多時，一舉發動搜索，桃園地院強調非偷拍、也與公務無關，是該男法官個人行為，會全力配合檢方調查。

據了解，56期的曾姓女法官和50期的蔡姓男法官、以及另外2名法官同辦公室，約已2、3年，檢方持蒐證器材上門搜索時，曾女不在辦公室，立即請另2位法官暫離，執行人員依法諭知蔡姓法官涉及妨害秘密案件後，蔡男獲悉錯愕不已，檢方隨即調閱蔡姓法官公務電腦，蔡男全程配合。

辦案人員透露，桃院曾姓女法官疑似不滿男同事偷看她網路聊天內容，狀告男法官涉嫌妨害祕密，因茲事體大，桃檢蒐證多時後，還向桃園地院聲請搜索票，20日才發動搜索，院方也指派政風等人員陪同。

桃園地院強調是男法官的私人行為，與公務無關，且僅對男法官的私人物品扣押，院方將全力配合桃園地檢署的偵查程序及接續為行政程序處理，上午案發後2人都請假，院方也在徵得曾姓女法官同意後，調整蔡姓男法官辦公室，維護辦公環境的安寧。

(中時 )