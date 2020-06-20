大甲媽鑾轎提早進入大甲轄區，大甲溪橋頭湧入不少信徒。（陳淑娥攝）

各地宮廟陣頭在大甲街頭遊行，恭迎大甲媽回鑾。（黃國峰攝）

各地宮廟陣頭在大甲街頭遊行，恭迎大甲媽回鑾。（黃國峰攝）

大甲媽今天回鑾，大甲街頭鞭炮聲不絕於耳。（黃國峰攝）

大甲媽遶境之旅將於今晚畫下圓滿句點，大甲媽鑾轎猶如急行軍，今早自清水朝興宮起駕，下午1點進入大甲轄區，大甲溪橋湧入不少信徒，跟隨媽祖腳步前進，鑾轎3時許已離開外埔三清總道院，往大甲市區展開遶城活動，預計將於晚間8時回鑾安座，市長盧秀燕將出席大典。

大甲媽鑾轎今天早上自清水朝興宮起駕，今年雖受新冠肺炎影響，信徒銳減逾6成，以往大甲溪橋頭整排的點心站，也僅剩下剩零星幾攤，不過仍吸引不少民眾前往看熱鬧。

大甲媽鑾轎下午1時許進入大甲，由大甲分局長許明耀接駕，信眾在橋上恭迎鑾轎，歡迎媽祖回來了！隨後大甲媽鑾轎前外埔三清總道院停駕，接著在下午3時許進入大甲城，展開遶城活動，街道上已出現不少民眾，鎮瀾宮下午也湧入許多信徒。

大甲媽今年大幅提早進城，鎮瀾宮預計晚間8時舉行安座典禮，市長盧秀燕將出席大典，將為9天8夜的遶境行程畫下圓滿句點。

(中時 )