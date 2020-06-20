新冠肺炎疫情衝擊全球，如何能夠有效預防感染？各界都在討論、研究，國立中興大學森林學系特聘教授王升陽針對如何抑制病毒感染的可能途徑深入研究，發現「血管收縮素轉化酶2」可能其受體，再從60種精油中篩選，發現天竺葵與檸檬精油結合使用，應可降低感染機率，研究結果獲刊登於天然物化學優質國際期刊Plants。

興大指出，「嚴重特殊傳染性肺炎」來勢洶洶，更被世界多個國際組織形容為是二次大戰以來人類面臨的最嚴峻危機，全世界都投入疫苗及治療藥物的研發，而民間藥物的使用與傳統醫學理念也應是一個研究方向。

有感於此，王升陽組成研究團隊，針對新冠肺炎的病毒傳染途徑深入研究，發現「血管收縮素轉化酶2」（ACE2）是引起冠狀病毒、嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型與人類冠狀病毒NL63的受體，以此推論，若能抑制ACE2、則可降低病毒感染風險。

研究團隊接著從超過60種植物精油中篩選，挑出可抑制ACE2表現的精油種類，經氣相層析質譜分析發現，天竺葵精油是由22種化合物組成、檸檬精油有9種化合物，研究並發現，若人類上皮細胞精天竺葵、檸檬精油的主要成分香茅醇、檸檬烯處，可顯著降低ACE2的呈現。

興大指出，此研究可證明天竺葵及檸檬精油的主要成分可有效降低新冠病毒入侵，且應可持續開發出天然抗病毒劑，並可於居家及環境中使用。

(中時 )